  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray evinde hasrete son verdi

Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, 8 maç sonra kötü gidişe dur dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 23:18:00 - 2020-07-18 23:18:55
Galatasaray evinde hasrete son verdi

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasraay ile Göztepe Türk Telekom Stadı'nda karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-1 kazandı.

İlk yarısının golsüz eşitlikle sona erdiği karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Sarachi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydetti. Göztepe'nin golünü ise Napoleoni attı.

8 maçlık galibiyet hasretini son veren sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 55'e çıkardı. Göztepe ise 39 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı