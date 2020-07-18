Galatasaray evinde hasrete son verdi
Süper Lig'in 33. hafta maçında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, 8 maç sonra kötü gidişe dur dedi.
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasraay ile Göztepe Türk Telekom Stadı'nda karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Galatasaray 3-1 kazandı.
İlk yarısının golsüz eşitlikle sona erdiği karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Sarachi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydetti. Göztepe'nin golünü ise Napoleoni attı.
8 maçlık galibiyet hasretini son veren sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 55'e çıkardı. Göztepe ise 39 puanda kaldı.
Galatasaray gelecek hafta Antalyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.