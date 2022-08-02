  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray Evander'i de bitiriyor
Spor

Galatasaray Evander'i de bitiriyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın Midtjylland'ın Brezilyalı yıldızı Evander için yeni teklifini ilettiği ve taraflar arasında anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 14:34:00 -
Galatasaray Evander'i de bitiriyor

Orta saha adına son olarak Fredrik Midtsjö'yü bitiren ve Lucas Torreira için girişimlerine hız veren Galatasaray, Midtjylland'ın yıldızı Evander için de yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin transferi bitme noktasına daha da yaklaştırdığı belirtiliyor.

B.T. Sport'tan Farzam Abolhosseini'nin haberine göre Galatasaray ile Midtjylland arasında yeni bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede Galatasaray, Evander için yeni teklifini Danimarka kulübüne iletti.

Galatasaray'ın yeni teklifi sonrası kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanma noktasına geldiği belirtiliyor. Galatasaray'ın 6.5 milyon Euro seviyesinde bir teklif yaptığı belirtilirken oyuncuyla da bir sorun olmaması nedeniyle transferin hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23