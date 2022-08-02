Galatasaray Evander'i de bitiriyor

Orta saha adına son olarak Fredrik Midtsjö'yü bitiren ve Lucas Torreira için girişimlerine hız veren Galatasaray, Midtjylland'ın yıldızı Evander için de yeni bir görüşme gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin transferi bitme noktasına daha da yaklaştırdığı belirtiliyor.

B.T. Sport'tan Farzam Abolhosseini'nin haberine göre Galatasaray ile Midtjylland arasında yeni bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede Galatasaray, Evander için yeni teklifini Danimarka kulübüne iletti.

Galatasaray'ın yeni teklifi sonrası kulüpler arasındaki anlaşmanın sağlanma noktasına geldiği belirtiliyor. Galatasaray'ın 6.5 milyon Euro seviyesinde bir teklif yaptığı belirtilirken oyuncuyla da bir sorun olmaması nedeniyle transferin hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.