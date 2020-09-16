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Spor Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor
Spor

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor

Sarı-kırmızılı kulüp, Naturelgaz ile forma sırt sponsorluğu sözleşmesi imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:22:03 -
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'na yeni sponsor


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı erkek basketbol takımının forma sırt sponsorluğu için taşımalı doğal gaz sektöründen Naturelgaz ile anlaşmaya imza attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile taşımalı doğal gaz sektörünün öncülerinden Naturelgaz arasında sponsorluk anlaşması imzalandı. 'Temiz enerji temiz çevre' sloganıyla çevreye saygılı bir şekilde ekonomiye değer katan Naturelgaz, Galatasaray Basketbol Takımı sponsorluğu ile Türk basketboluna da önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Naturelgaz'a 'Yenilmez armada ailesine hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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