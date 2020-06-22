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Spor

Galatasaray duyurdu: Falcao'dan kötü haber

Galatasaray, Radamel Falcao'nun sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:55:00 -
Galatasaray duyurdu: Falcao'dan kötü haber

Galatasaray, dün akşam Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Radamel Falcao'nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini ve tedaviye başlandığını açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

 

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