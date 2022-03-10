Galatasaray dünya yıldızını getirecek!

Galatasaray ve Premier Lig takımlarından Tottenham Hotspur, Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Arturo Vidal'e teklif yaptı. İtalyan ekibinden ayrılması kesinleşen 34 yaşındaki yıldız futbolcunun karar vermek için sezonun bitmesini bekleyeceği de kaydedildi.

Yeni sezon öncesi çok yoğun bir transfer arayışı içinde olan Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Şili'de yayın yapan Takvim'in derlediği La Tercera'ya göre sarı-kırmızılılar, Inter formasını giyen Arturo Vidal'le ilgileniyor. Haberde, 34 yaşındaki Şilili futbolcuya Tottenham Hotspur'un da teklif yaptığı belirtildi.

KESİN AYRILACAK

Sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek olan Vidal'in şu ana kadar İtalyan devinden bir teklif almadığı ve büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı ifade ediliyor. Şili basınına göre tecrübeli orta alan oyuncusu sezon sonuna kadar tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararını verecek. Çok önemli bir kariyere sahip olan Vidal, Inter'den önce Barcelona, Bayern Münih ve Juventus formalarını giydi.

2020'den bu yana Milano'da kariyerini sürdüren yıldız futbolcu, Şili Milli Takımı'nda 131 kez görev yaparken 32 gol attı. Bu sezon Inter'de 31 maçta görev yapan Vidal 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayan Şilili futbolcu sert oyun karakteri, lider özellikleri ve mücadele gücüyle ön plana çıkıyor.

Galatasaray adına Vidal'le görüşmeleri sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yürüttüğü öğrenildi.