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Galatasaray Doğa Sigorta'nın kamp programı belli oldu

- Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, yeni sezona İstanbul, Bormio ve Antalya'da hazırlanacak

06 Ağustos 2019 Salı 15:08
Galatasaray Doğa Sigorta'nın kamp programı belli oldu


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği yaz kampının detayları açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray, 15 Ağustos'ta İstanbul'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanacak ve 21 Ağustos'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 21 Ağustos'ta yurt dışı kampı için İtalya'nın Bormio kentine hareket edecek. İtalya'daki hazırlıklarını 31 Ağustos'a kadar sürdürecek Galatasaray Doğa Sigorta, sırasıyla 24 Ağustos'ta Monaco, 28 Ağustos'ta Pallacanestro Varese ve 30 Ağustos'ta Lugano Basket ile hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-kırmızlılar, 31 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek.


- Hazırlıklar İstanbul'da devam edecek


Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen ile 2 Eylül'de İstanbul'da bir hazırlık karşılaşması yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, 5, 6 ve 7 Eylül'de ise Arel Üniversitesi Büyükçekmece'nin düzenlediği Göl Kupası'na katılacak. Galatasaray, 5 Eylül'de Arel Üniversitesi Büyükçekmece ile 7 Eylül'de ise Pınar Karşıyaka ile karşı karşıya gelecek.


- Sonraki durak Gloria Kupası


Galatasaray, 11 Eylül'de Gloria Kupası için Antalya'ya hareket edecek.

Organizasyonda sarı-kırmızılılar, B Grubu'nda 12 Eylül'de Litvanya temsilcisi Zalgiris, 13 Eylül'de ise Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek.

Sıralamalara bağlı olarak A ve B grubu takımları, turnuvanın son günü (15 Eylül) birbirleriyle eşleşecek ve turnuvayı tamamlayacak.

Organizasyondaki tüm maçlar, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.


- Hazırlıklar İstanbul'da tamamlanacak


Gloria Kupası'nın ardından İstanbul'a dönecek Galatasaray Doğa Sigorta, 18-21 Eylül tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Turnuvası'na katılacak.

Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra turnuvada Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom ve Teksüt Bandırma da yer alacak. Turnuvanın maç takvimi ise daha sonra belli olacak.

Galatasaray Doğa Sigorta, bu turnuvanın ardından Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda yapacağı Türk Telekom maçının hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 15:08
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