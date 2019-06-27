Galatasaray Doğa Sigorta'da transfer
- Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımı, oyun kurucu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı27 Haziran 2019 Perşembe 15:08
İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, geçen sezonu TOFAŞ'ta geçiren Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında Yiğit Arslan ile anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki skorer oyun kurucu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
TOFAŞ altyapısından yetişen Yiğit Arslan, FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın geniş kadrosunda yer alıyor.
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