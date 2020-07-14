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Spor

Galatasaray Doğa Sigorta, başantrenör Ertuğrul Erdoğan'la yeni sözleşme imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 21:24:17 -
Galatasaray Doğa Sigorta, başantrenör Ertuğrul Erdoğan'la yeni sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ertuğrul Erdoğan'la yeni sözleşme yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'mızın geçtiğimiz iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen Ertuğrul Erdoğan ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertuğrul Erdoğan, "Galatasaray'a geldiğim günden bu yana, kulübün köklerinde var olan basketbol kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştık. Bunun ilk adımı kendini ispat etmeye niyetli; her daim takım başarısını ön plana koyan, iyi karakterde oyunculardan kurulu bir yapı oluşturmak." ifadelerini kullandı.

Transferlerin kısa süre içinde açıklanacağını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün itibarıyla pek çok oyuncumuzun EuroLeague takımlarıyla anlaştığını ya da anlaşmak üzere olduğunu görüyorum. Sportif açıdan rekabetçi kalıp bir yandan da Galatasaray'ı böyle bir cazibe merkezi haline getirmek bizim için önemliydi. Yeni sezonda da bu yapının üstüne koyarak devam edeceğiz. Hep birlikte, kaldığımız yerden devam."

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