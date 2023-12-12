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Spor Galatasaray devam demek için Kopenhag deplasmanında! Canlı gol anlatıyoruz..
Spor

Galatasaray devam demek için Kopenhag deplasmanında! Canlı gol anlatıyoruz..

Yeniakit Publisher
2023-12-12 22:03:00 -
Galatasaray devam demek için Kopenhag deplasmanında! Canlı gol anlatıyoruz..

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geliyor.

İlk 11'ler:

Kopenhag: Grabara, Jelert, Diks, Vavro, Ankersen, Falk, Lerager, Gonçalves, Achouri, Elyounoussi, Claesson

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi


UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda çıktığı 5 maçta bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 5 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, aynı puana sahip Kopenhag'ın ardından averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Üst tura çıkmayı garantileyen Alman ekibi Bayern Münih'in 13 puanla zirvede yer aldığı grupta, İngiltere temsilcisi Manchester United ise 4 puanla son sırada bulunuyor.
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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselmesi için Kopenhag ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor. Averajla rakibinin gerisinde yer alan sarı-kırmızılı takım, kazanması durumunda puanını 8'e çıkartacak ve diğer maçın sonucuna bakılmaksızın grup ikincisi olarak adını son 16 turuna yazdıracak.

Galatasaray'ın kazanamaması ve gruptaki diğer maçta Manchester United'ın Bayern Münih karşısında galip gelememesi halinde sarı-kırmızılı takım, grup üçüncüsü olarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Sarı-kırmızılı takımın galip gelememesi ve Manchester United'ın Bayern Münih'i yenmesi durumunda ise galatasaray, Avrupa defterini kapatacak.

Parken Stadı'nda saat 23.00'te başlayacak mücadeleyi, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Müsabakada Orsato'nun yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

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