Galatasaray derken, Fenerbahçe bitiriyor! Olay iddia...

Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte takımlar kadrolarını güçlendirmeye başlamıştı.

Kaan Ayhan'ı kiralık olarak transfer eden Galatasaray ile Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlayan Fenerbahçe, zirve yarışının yanı sıra transferde de karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Mert Müldür için harekete geçti.

Süper Lig'de kızışan zirve yarışı, transfere de sıçradı. 48 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile en yakın takipçisi Fenerbahçe daha önceki yıllarda olduğu gibi bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte kadrolarını güçlendirmeye başlayan iki takım milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer etmek istiyor.

Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Bitexen Giresunspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın hemen ardından Sassuolo'dan Kaan Ayhan transferini açıklamıştı.

Sarı - kırmızılıların aynı takımda forma giyen Mert Müldür için de masada olduğu iddia edilmişti.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe de milli futbolcu için devreye girdi. Sarı - lacivertlilerin Osayi-Samuel'i Crystal Palace'a satması durumunda Mert Müldür için yüksek bir teklifte bulunacağı kaydedildi.

Sassuolo'nun Mert Müldür için 3,5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

Takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mert Müldür ve ailesinin Fenerbahçe'yi desteklediği de aktarıldı.

Bu sezon boyunca sakatlıklarla boğuşan Müldür, Sassuolo formasıyla 2 maça çıktı. 23 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.