Galatasaray deplasmandan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

2. dakikada Yatabare'nin sağından ceza sahası ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda top direkten auta çıktı.

14. dakikada Elabdellaoui'nin sağ kanattan ceza sahası ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

Galatasaray 19. dakikada golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç, rakibine yaptığı vuruşun ardından topu Feghouli'ye transfer etti. Feghouli de topu penaltı noktasının arkasında bekleyen Belhanda'ya götürdü. Belhanda yerden yumuşak bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

25. dakikada Feghouli ile sınıra girerek ceza alanına soldan giren Babel, topu Emre Kılınç'a getirdi. Bu futbolcunun altı pas vuruşunda, deri ele auta gitti.

36. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan etkili şutu, kaleci Samassa topu zar zor kornere gönderdi.

41. dakikada Fajr'ın penaltı yayından şutunun ardından, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk ile kaldı.

Aynı dakikada ceza sahasına sağdan giren Kayode, Marcao ile ikili mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısı üzerine kenardaki pozisyonu izledi ve ardından penaltı kararı verdi. 45 + 1 dakikada Fajr penaltı kullandı ve top üst direkten oyun alanına döndü.

48. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Arda Turan yuvarlak ağlarla karşılaştı: 0-2

70. dakikada Claudemir'in penaltı yayının üzerinden yaptığı hafif sol çapraz vuruşta, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

72. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından kaleye bakan noktadan sert şutunda kaleci Okan Kocuk korneri güçlükle yakaladı.

76. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen, Uğur Çiftçi'nin solundan ceza sahası ortasına hareket eden Caner Osmanpaşa'nın şutunda top fileye gitti: 1 -2

79. dakikada Yasin Öztekin'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Okan Kocuk kornere zar zor gönderdi.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray üst üste üçüncü galibiyetini aldı

Ligin 5. haftasında Galatasaray evinde Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 yenilirken, Demir Grubu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor (2-1) ve MKE Ankaragücü (1-0) galibiyetlerinin ardından Sivasspor'a üstünlük sağladı.

Süper Lig'de 5. galibiyetini kazanan sarı-kırmızılı ekip, puanını 16'ya yükselterek 3. sıradaki yerini korudu.

Arda Turan 9.5 yıl aradan sonra Galatasaray formasıyla gol attı

Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kaptan Arda Turan, sarı-kırmızılı forma ile 9.5 yıl aradan sonra gol yaşadı.

Alt yapısından büyüdüğü Galatasaray'daki başarılı kariyerinin ardından İspanya'ya transfer olan Arda, 2018-2020'de Medipol Başakşehir formasını giydi.

Sezon başında tekrar Galatasaray'a transfer olan Arda, bu sezonun ilk gol sevincini Demir Grup Sivasspor maçında yaşadı.

Sarı-kırmızılı formasıyla 18 Nisan 2011'de oynanan Manisaspor maçında gol yiyen Arda, 9.5 yıl aradan sonra Galatasaray adına fileleri havalandırdı.

Galatasaray Kulübü, Arda Turan'ı da paylaşarak, "Yıllar değişir, bu ruh değişmez" dedi.