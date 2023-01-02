Galatasaray çok büyük oynuyor! Her an anlaşma olabilir...

Galatasaray'ın Milan'da kiralık oynayan ve bonservisi Chelsea'de olan Fransız orta saha oyuncusu Tiemoue Bakayoko'yu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Galatasaray'da birçok isimle anılırken bunlar arasında Tiemoue Bakayoko'nun öne çıktığı ifade edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un yönetim kuruluna verdiği listede Fransız yıldızın da olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın 28 yaşındaki ön libero için Milan ve Chelsea'yle masaya oturmaya hazırlandığı bildirildi.

SKY Sport da habere geniş yer ayırırken Galatasaray'la birlikte Nottingham Forest'ın da Bakayoko ile ilgilendiğini duyurdu.

Haberde; Milan'ın hareketli bir transfer dönemi geçirmesinin beklenmediği belirtilirken, kiralık olarak forma giyen Bakayoko'nun ayrılması durumunda eksik bölgelere takviye yapacağı kaydedildi.

Fransız oyuncu, Milan'da şans bulamaması nedeniyle ayrılmaya hazır... Tiemoue Bakayoko'nun bonservisini elinde bulunduran Chelsea'nin Milan'la anlaşılması durumunda transferde kolaylık sağlayacağı da gelen haberler arasında... Transferin devre arasında bitme olasılığı yüksek görülüyor.

Tiemoue Bakayoko'nun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek. Kiralık sözleşmesi sona erdiğinde yeniden Chelsea'ye dönecek. İngiliz ekibiyle de bir yıl sözleşmesi var ama Chelsea oyuncuyla devam etmeyi düşünmüyor.

Galatasaray'ın kadrosuna katmayı düşündüğü 28 yaşındaki başarılı orta saha, kariyeri boyunca 209 maça çıkarken 13 gol atıp, 9 da asist yaptı.