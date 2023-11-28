  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray cephesinden çok sert açıklamalar: Pisliklerden arındırmalıyız!
Spor

Galatasaray cephesinden çok sert açıklamalar: Pisliklerden arındırmalıyız!

Yeniakit Publisher
2023-11-28 09:52:00 -
Galatasaray cephesinden çok sert açıklamalar: Pisliklerden arındırmalıyız!

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük müsabakasındaki hakem kararlarının ardından bugün olağanüstü toplanan Galatasaray yönetimi sert bir açıklama yaptı ve TFF'yi göreve davet etti

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük müsabakasındaki hakem kararlarının ardından bugün olağanüstü toplanan Galatasaray yönetimi sert bir açıklama yaptı ve TFF'yi göreve davet etti
Fenerbahçe - Fatih Karagümrük müsabakasının ardından toplantı yapma kararı alan Galatasaray'dan açıklama geldi. Sarı-kırmızılılardan yapılan sert açıklamada "Türk futbolunda yaşanan adaletsizliklerin son 10 gün itibarıyla akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındığını endişeyle izlemekteyiz... TFF, 26 Kasım 2023 tarihli dilekçemizde belirttiğimiz gibi futbolumuzun tüm pisliklerden arındırılması için gereken adımları derhal atmalıdır" ifadeleri kullanıldı

Süper Lig'in 13. haftasındaki Fenerbahçe - Fatih Karagümrük müsabakasındaki hakem kararlarının ardından bugün olağanüstü toplanan Galatasaray yönetimi sert bir açıklama yaptı ve TFF'yi göreve davet etti.

Sarı-kırmızılı kulübün sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Türk futbolunda yaşanan adaletsizliklerin son 10 gün itibarıyla akıl ve izandan yoksun bir noktaya taşındığını endişeyle izlemekteyiz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sn. Ali Koç'un suç unsuru içeren konuşmasında hakemleri açık bir şekilde tehdit etmesiyle başlayan süreç, dün gece bu kulübün oyuncularının bağırarak hakemin üzerine yürümeleri, aleyhine verilmeyen kırmızı kartlar ve penaltı kararıyla son noktasına ulaşmıştır. En basit futbol kurallarını bilenlerin bile penaltı diyeceği bir pozisyonu, sahip olunan tüm teknoloji ve tecrübeye rağmen görememek, amacın ve planın ne olduğunu göstermesi açısından çok önemlidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, toplumsal kaosu önlemek ve Türk futboluna adaleti getirmek adına başta dünkü tartışmalı pozisyonlar olmak üzere tüm VAR kayıtlarını açıklamadan, bu karmaşadan kurtulması mümkün değildir. Federasyonun bugün göstereceği tutum, Türk futbolunun geleceğine dair niyeti açısından belirleyici olacaktır.

Haksızlığı kendi hakkı kabul eden, kazanmak için her yolu mübah sayan bir zihniyetle mücadele ettiğimizi biliyoruz. Bu zihniyetin tek amacı vardır: Zalimin haklı olacağına herkesi inandırmak... Sadece kendilerine ayrıcalık isteyen bu zalimlerin Türk futboluna zerre kadar faydası yoktur!

Bugün, Türk futbolunda görev alan hakemler, temsilciler ve görevliler, kirli eller tarafından beslenen sosyal medya hesapları tarafından organize bir şekilde baskı altına alınmıştır. Bunun yanında, medya kuruluşlarındaki yöneticiler ve çalışanlar da sindirilerek bu baskı düzenine boyun eğmek zorunda bırakılmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu, 26.10.2023 tarihli dilekçemizde belirttiğimiz şekilde ve güncel gelişmeleri de dikkate alarak, futbolumuzun tüm pisliklerden arındırılması için gereken adımları derhal atmalıdır. Tüm bu iyi niyetimize rağmen, federasyondaki yetkililer, oluşturulmaya çalışılan bu tehdit, zorbalık ve sosyal medya terörü karşısında anlayamadığımız bir korku ve kaygıyla sessiz kalmaktadır. Buradan kendilerine soruyoruz: Neden korkuyor ve çekiniyorsunuz? Yöneticilerinize, kurul başkanlarınıza, çalışanlarınıza sahip çıkmayarak neyi amaçlıyorsunuz? Neden sorunu temelden çözecek herhangi bir aksiyon almıyorsunuz?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İyi niyetimizi suistimal etmeye çalışan bir düşünceyle karşı karşıya olduğumuz aşikardır. Buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; kulübümüz, tüm bu kirli planları, masa başında yapılan hesapları boşa çıkarmaya, sahada kalmaya ve orada kazanmaya devam edecektir!

Son olarak taraftarlarımıza sesleniyoruz: Ne yaparlarsa yapsınlar biz hep birlikte buradayız!

Kardeşi kardeşe kırdırmaya çalışan bir ortamın içine bizi çekmeye çalışanların farkında olarak, sağduyulu davranacağız. Yine aynısını yapacağız! Ahlaksızları, zorbaları, parasının ve ilişkilerinin gücüyle zalim olanları teker teker hüsrana uğratacağız! Herkesin alkışladığı şampiyon, yine biz olacağız!"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

osmanmert

GS yönetimi aynaya baksın pislikleri görür

TATAR RAMAZAN

yıllardır hakemleri satın alan,şike yapan,algı operasyonları yürüten vede federasyon başkanı tff başkanı gs lı değilmi,öyle olmasaydınız futbolcularınızın tüm paraları çuvallanmazdı neden böyle oldu acaba artık haram işlerini bırakın helal yoldan bakın ,eğer ligde sadece siz şampiyon olacaksanız o zaman gs ligi olsun diğerleride fasa fiso olsun formaliteden oynasın ne gereği kaldı.haram vücutta barınmaz.oynayacaksanız adam gibi oynayın,arif erdemi yıllardır biliriz taaa orta sahadan yuvarlanıp ceza sahasına kadar dönerek penaltı ettirdiğiniz.eğer aslansanız aslan gibi oynayın hakemleri,federasyonu,var ı tff yi satın alarak değil:şimdide kalkmışlar pisliklerden arındırmalıyız diyorlar ,önce kendinize bakın,o bjk gs maçı beraberlik le bitmesi gerekirken satılmış hakem sayesinde 2-1 kazanmadınızmı,ağlamayın ,önce sizler aynaya bakın...bu memleket bu yüzden futbol ilerlemiyor,ben tarafsız biri olarak sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum asıl fetö futbol federasyonundadır,tüm telefon kayıtları araştırılsın kim kiminle konuşmuş (hakemler,futbolcular,var görevlileri,tff ve federasyon yetkileri en ince detayına kadar araştırlsın.o zaman görecekseiniz kimin hangi kirli çamaşırları var).türkiyede futbol nasıl 10 numara olur biliyormusunuz.önce arge kurulmalı yani nasıl ,genç yetenekli genç futbolcular ortaokuldan başlayıp futbol oynayan gençler araştırılmalı,sonra tüm futbol liglerinde amatörden tut en süper lige varana kadar tüm hakemler hep yabancı olmalı yabancı olacak ki adam işini yapa ahbap olup tanıdık olup torpillik yapmaya taraf tutmaya,futbolcuların tamamıda yerli olmalı,yerli olmalıki paralar yabancıya akmasın ve milli futbolcular çoğalsın ki memlekete faydalı olan futbolcular yurt dışına futbolcular ihraç edelim memleket döviz kazansın.yoksa bu chp kafası gibi böyle olduğu sürece her sene gs,bjk,trabzon,fb şampiyon olması için değil hak eden kimse o şampiyon olsun ve kimse kimsenin hakkına girmesin.tüm bunları anlatırken hep ortaya konuşurum ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23