  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 14:55:12 -
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Hes Kablo Kayserispor müsabakasında 90 dakika forma giyen oyuncular yenilenme çalışma gerçekleştirdi.

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!
Siyaset

FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı o partinin yönetimine girdi!

DEVA partisi, İstanbul İl Yönetim Kurulu'nu belirledi. FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak'ın kızı Aslı Ilıcak 70 kişilik İstanbul İl Yönetimi'..
Cumhurbaşkanlı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin sessizliğini bozdu: Bu doğru değil
Siyaset

Cumhurbaşkanlı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin sessizliğini bozdu: Bu doğru değil

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç’ın, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılması..
Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı
Gündem

Fransız ve İspanyol basını: Rus hava savunma sistemleri Türk İHA'larına engel olamadı

Fransız L'Opinion ve İspanyol gazetesi El Pais, sahada belirleyici güç olan Türk İHA'larının başarısını dünyaya duyurdu. Rus hava savunma si..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay