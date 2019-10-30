  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

2019-10-30 17:14:00 -
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'de 10. hafta 1 Kasım Cuma günü oynanacak Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. İşte, Galatasaray Çaykur Rizespor maçının detayları...

Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray TT Arena'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Spor'tan naklen yayınlanacak. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

impression-emin-evim