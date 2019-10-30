Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 10. hafta 1 Kasım Cuma günü oynanacak Galatasaray Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. İşte, Galatasaray Çaykur Rizespor maçının detayları...
Galatasaray Çaykur Rizespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray TT Arena'da Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN Spor'tan naklen yayınlanacak.