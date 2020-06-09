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Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 19:29:43 -
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile 14 Haziran Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen günün ilk idmanında sarı-kırmızılılar, core stabilizasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

Günün ikinci antrenmanında ise oyuncular, ilk bölümde sınırlı alanda altıya altı pas oyunları oynadı. Futbolcular, 11’e 11 çift kale taktik maçla günü tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla sürdürecek.

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