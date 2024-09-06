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Spor Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti
Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Yeniakit Publisher
2024-09-06 22:53:00 -
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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