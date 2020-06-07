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Spor

Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 27.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:03:04 -
Galatasaray, Çaykur Rizespor hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Sarı-kırmızılılar yarın izin yapacak, çalışmalarına salı günü devam edecek.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenman gruplar halinde yapıldı. Antrenmanda ayak tenisi, koşu çalışmaları ve bireysel çalışmalar gerçekleştirildi.


Yarın izin yapacak olan sarı-kırmızılılar, Rizespor maçının hazırlıklarına salı günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı çift idmanla devam edecek.

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