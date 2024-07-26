Galatasaray camiasının acı günü
Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat hayatını kaybetti.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüzün eski başkanlarından Adnan Polat’ın babası İbrahim Polat’ın vefat ettiği haberini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumun cenazesi, 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, Polat ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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