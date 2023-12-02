  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhur İttifakı'nda yerel seçim gelişmesi

BAE ile ilgili dehşete düşüren detayı ilk kez açıkladı! Bu tehlike Türkiye'yi de ilgilendiriyor... Gizlice çalışmalara başladılar

Ateşkes bitti, İsrail yine sivilleri vurdu! 100 şehit...

Kimi oynayacağı belli oldu! Tamer Karadağlı'ya sürpriz rol

Türkiye'ye karşı ABD, Fransa ve İsrail'den onlarca İHA alıp duyurdular: Ankara buna hazırlanıyor

Park etme devam et İmamoğlu! İşte Ekrem’i evine göndermek için gerekçe

Katar Mossad ile görüşmelere başladı!

'Dolar o rakamı görecek' diyen Necmettin Batırel resmen çıldırdı: Avazım çıktığı kadar bağırıyorum

Mısır’a teslim edilirse idam edilecek! Sabır Meşhur’a CHP gözaltısı

Başsavcılık harekete geçti! Ahlaksız Selin Ciğerci hakkında flaş karar
Spor Galatasaray bu sezon ligde 8. kez kalesini gole kapadı!
Spor

Galatasaray bu sezon ligde 8. kez kalesini gole kapadı!

Yeniakit Publisher
2023-12-02 21:51:00 -
Galatasaray bu sezon ligde 8. kez kalesini gole kapadı!

Galatasaray, Pendikspor maçıyla birlikte bu sezon Süper Lig’de 8. kez kalesinde gol görmedi.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray konuk olduğu Pendikspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte, Süper Lig’de bu sezon 8. kez kalesinde gol görmedi. Cimbom ligde geride kalan 14 haftada Kayserispor, Trabzonspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor ve Pendikspor müsabakalarında kalesini gole kapadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23