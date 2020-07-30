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Spor

Galatasaray, Brezilyalı stoperi satıyor!

Kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray'a geri dönen Maicon, takımdan gönderiliyor. Sarı-kırmızılıların Brezilyalı stoper için 3 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan ekibine gidecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 11:21:00 -
Galatasaray, Brezilyalı stoperi satıyor!

Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki savunmacının bonservisiyle göndermeyi düşünüyor. Maicon'a iki kulüp talip oldu. Brezilyalı stoper 3 milyon euro civarı bir bonservis bedeli karşılığı Al-Nasr ile anlaşmak üzere. Anlaşmanın da 3 yıllık olacağı belirtildi.

Maicon'un görüştüğü kulüplerin bilgisi henüz bilinmezken tecrübeli futbolcunun yeni sezonda takımda olamayağına kesin gözüyle bakılıyor.

Gelen para Kaan'a harcanacak

Sarı kırmızılı yönetim, Maicon'dan elde edecek gelirle de Kaan Ayhan transferini tamamlamayı planlıyor.

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