Galatasaray bombayı patlatacak mı? Heyecanlı bekleyiş...

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve kadrosuna dünyaca ünlü birçok ismi katan Galatasaray, ocak ayında da benzer bir yol izleyecek.

İmza attırdığı yıldızlarla Türk ve dünya basınında ses getiren sarı - kırmızılıların gündemine Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Angel Di Maria gelmişti. Tangocuların sportif direktörü transferle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Galatasaray; yaz transfer döneminde Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak adeta bir gövde gösterisi sunmuştu. Türk ve dünya basınında oldukça ses getiren bu hamleler sonrasında sarı - kırmızılı taraftarların gelecek transferler için de umudu artmıştı. Yapılan açıklamanın ardından taraftarları büyük heyecan sardı.

GALATASARAY İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u 2-1'le geçen ve üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, gözünü 16. haftada oynanacak olan Sivasspor maçına çevirdi.

Mutlak şampiyonluk hedeflediği sezonda hata yapmak istemeyen sarı - kırmızılılarda yönetim, bir yandan da transfere odaklanmış durumda.

Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayını da hareketli geçirmeyi planlayan Galatasaray'ın gündemine Juventus'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Angel Di Maria gelmişti.

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'nın sportif direktörü Luciano Nakis, Radyospor'a verdiği röportajda Di Maria'nın Galatasaray'a transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Nakis, tecrübeli futbolcu ile ilgili "Olabilir, Galatasaray büyük bir ekip. Di Maria önümüzdeki dönemde forma giyebilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın haziran ayında sözleşmesi sona erecek olan Angel Di Maria'yı şartların uygun olması halinde ocakta transfer etmek isteyeceği belirtildi.

Devre arasında anlaşma sağlanamaması durumunda ise sezon sonunda transferin bitirileceği aktarıldı.

Arjantin Milli Takımı ile katıldığı Dünya Kupası'nda kazanılan şampiyonlukta Lionel Messi'den sonra en çok konuşulan isim olan Di Maria, turnuvada çıktığı 5 maçta 1 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.