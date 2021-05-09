Galatasaray-Beşiktaş maçının devre arasında şok tartışma! Şükrü Hanedar'ın "Ganyan bayisi" sözü Sergen Yalçın'ı kızdırdı

Galatasaray - Beşiktaş derbisi ev sahibi takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Maçın devre arasında ise Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar ile Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'ın tartıştığı ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Sarı-kırmızılılar, derbi galibiyetinin ardından büyük bir sevinç yaşadı.

Maç sonunda ise Galatasaray'dan Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a çarpıcı bir gönderme yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Şükrü Hanedar: haydi ganyan bayisine

Ayrıca, Sergen Yalçın ile Galatasaray İdari Direktörü Şükrü Hanedar arasında tartışma yaşandığı gündeme geldi.

Beyaz TV'nin haberine göre; İlk yarıda 2-1 önde soyunma odasına giden Galatasaray'da idari görevli Şükrü Hanedar, "Haydi ganyan bayisine" diyerek, Siyah-Beyazlılar'a sataştı.

Sergen Yalçın: terbiyesiz herifler

Bu sözü duyan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın bunun üzerine "Kim o sözü söyleyen?" diye bağırdı.

Hanedar'dan cevap gelmeyince Sergen Yalçın, "Biz sizi böyle mi misafir ettik? Terbiyesiz herifler" diyerek sert tepki gösterdi.

Galatasaray'dan gönderme

Galatasaray Kulübü de sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bir atari oyunu üzerinden Beşiktaş ve Sergen Yalçın'a gönderme yaptı.

Paylaşımda, bir aslanın iki kartalı avladığı görülürken, koşan bir atın olması da dikkat çekti.

Sergen Yalçın, maç sonunda "Konuşulması gereken çok konu var ama sonra konuşacağız" demişti.