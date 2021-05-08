Galatasaray Beşiktaş maçı kaçta başlayacak? Galatasaray Beşiktaş derbisi hangi kanalda?
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray 6 puan gerisinde olduğu Beşiktaş'ı ağırlıyor. Sezonun ilk yarısındaki maçı 2-0 kaybetmişti, genel averajda da 10 gol geride. Bu sebeple Galatasaray sadece 3 puan değil, 3 fark da arayacak. Heyecanla beklenen Galatasaray Beşiktaş derbisi kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray Beşiktaş maçına ilişkin detaylar...
Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yarışında kozlarını paylaşacak iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Taraftar mücadeleyi heyecanla beklerken "Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu yoğun şekilde yöneltiliyor.
Galatasaray Beşiktaş maçı kaçta başlayacak?
Galatasay Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.30'da Türk Telekom Arena'da oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Şener, Donk, Luyindama, Ömer, Taylan, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Kerem, Halil (Muhammed)
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Nsakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Gökhan Töre, Larin