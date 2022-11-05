Futbolseverler ligin 13.haftasında oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş maçının saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı.

Galatasaray-Beşiktaş maçı CANLI İZLE

Galatasaray ile Beşiktaş 5 Kasım Cumartesi akşamı karşı karşıya gelecek. Derbiyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 puanla 12. haftayı beşinci sırada bitirdi.

Beşiktaş ise ligde oynadığı 12 müsabakanın 6'sını kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sini kaybetti. Siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 22 puanla 12. haftayı dördüncü sırada tamamladı.

Rekabette 352. randevu

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 351 maçın 124'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki 98 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 490 gole, siyah-beyazlılar 459 golle karşılık verdi.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray tam kadro

Galatasaray'da derbi öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılı takımın ligin 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynadığı müsabakada doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2 maç men cezası verdiği ve yapılan itiraz üzerine TFF Tahkim Kurulunun cezasını 1 maça indirdiği Abdülkerim Bardakcı, takımdaki yerini alabilecek.

Galatasaray'da tedavileri tamamlanan ve takımla çalışmalara katılan Kazımcan Karataş ve Yusuf Demir de derbinin kadrosunda bulunabilecek.