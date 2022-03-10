Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi:
Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın ne zaman oynanacağını, maçın hakemini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş hakemi belli oldu mu?
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği haftanın hakemleri açıklandı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçının kim yönetecek?
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi:
Süper Lig’in 29.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 14 Mart Pazartesi akşamı oynanacak derbi saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük YAŞAR KEMAL UĞURLU
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ERKAN ÖZDAMAR
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor SARPER BARIŞ SAKA
19.00 Trabzonspor-Göztepe ALİ ŞANSALAN
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor YASİN KOL
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor ÇAĞDAŞ ALTAY
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor ZORBAY KÜÇÜK
19.00 Aytemiz Alanyaspor-FenerbahçeVOLKAN BAYARSLAN
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK KADİR SAĞLAM
20.00 Galatasaray-Beşiktaş ATİLLA KARAOĞLAN