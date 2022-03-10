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Spor Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi:
Spor

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi:

Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise zorlu maçın ne zaman oynanacağını, maçın hakemini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Beşiktaş hakemi belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 17:54:00 -
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi:

Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverlerin merakla beklediği haftanın hakemleri açıklandı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçının kim yönetecek?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı hakemi:

Süper Lig’in 29.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 14 Mart Pazartesi akşamı oynanacak derbi saat 20.00’de başlayacak. Maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

12 Mart Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük      YAŞAR KEMAL UĞURLU

16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor          ERKAN ÖZDAMAR

16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor           SARPER BARIŞ SAKA

19.00 Trabzonspor-Göztepe       ALİ ŞANSALAN

13 Mart Pazar:

13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor      YASİN KOL

16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor                  ÇAĞDAŞ ALTAY

16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor        ZORBAY KÜÇÜK

19.00 Aytemiz Alanyaspor-FenerbahçeVOLKAN BAYARSLAN

14 Mart Pazartesi:

20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK     KADİR SAĞLAM

20.00 Galatasaray-Beşiktaş         ATİLLA KARAOĞLAN

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