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Spor Galatasaray Beşiktaş derbisi muhtemel 11’i 2022
Spor

Galatasaray Beşiktaş derbisi muhtemel 11’i 2022

Süper Lig'in 29.haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise şimdiden maçın muhtemel 11'ini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-03-13 14:26:00 -
Galatasaray Beşiktaş derbisi muhtemel 11’i 2022

Süper Lig'de heyecan 29.hafta maçlarıyla devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Peki, maçın muhtemel 11'i belli mi?

Galatasaray Beşiktaş derbisi muhtemel 11’i 2022

Galatasaray sahasından Beşiktaş'ı konuk edecek. Nef Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. beIN SPORTS 1'deZ yayımlanacak olan derbiyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Galatasaray ile Beşiktaş 97 yıllık rekabette 351.maçlarına çıkacak. Geride kalan 350 maçın 123'ünü Galatasaray, 113'ünü Beşiktaş kazanırken 114 karşılaşma eşitlikle sona erdi.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta ise Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. Son 10 resmi maçın 6'sını Beşiktaş kazanırken 3 karşılaşmadan Galatasaray galip ayrıldı. 1 maç ise berabere bitti.

İstanbul’daki kar yağışı sebebiyle Galatasaray, TFF’ye maçın ertelenmesi yönünde başvuruda bulundu. Ancak konu hakkında bir karar açıklanmadı. Beşiktaş cephesi ise maçın oynanmasını istiyor.

GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosıer, Welinton, Vida, Umut, Atiba, Necip, Ghezzal, Teixeıra, Larin, Güven

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