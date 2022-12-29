Galatasaray beklenen bombayı patlatıyor!

Galatasaray'dan Omar Campos için sürpriz bir hamle geldi. İddiaya göre Galatasaray, 20 yaşındaki sol bek Omar Campos için Santos Laguna'ya resmi teklifini iletti.

Sol bek transferi için bastıran Galatasaray'ın Omar Campos'u gündemine aldığı öne sürüldü. ESPN'in haberine göre Galatasaray, 20 yaşındaki Omar Campos için Santos Laguna'ya teklifini yaptı.

Fanatik'e göre; Meksika ekibi, sarı-kırmızılılardan gelen 4 milyon dolar değerindeki teklifi reddetti. Yine Tovar'ın haberine göre Galatasaray, transferden vazgeçmedi ve görüşmeler devam ediyor.

OMAR CAMPOS'UN KARİYERİ

20 yaşındaki oyuncu sol bek ve sol kanat oyuncusu olarak görev yapıyor. Santos Laguna altyapısından yetişen genç oyuncu bu sezon 19 maçta görev alırken bir kez gol sevinci yaşadı. Üç kez de asist yapmayı başardı.

Genç oyuncunun Santos Laguna ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.