CHP'li belediyelerdeki rüşvet ve imar skandallarına İçişleri'nden neşter! Tutuklanan Özmen ve Güneş görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı.

ÖZMEN VE GÜNEŞ GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul'da yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında tutuklanan Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Özmen ve Güneş İçişleri Bakanlığı kararınca görevlerinden uzaklaştırıldı.

İKİ BELEDİYEDE DE SEÇİMLER 10 EKİM'DE

İki belediyede de başkanvekili seçimi için tarih belli oldu. Eyüpsultan ve Ataşehir belediyelerinde başkanvekili seçimi 10 Ekim'de yapılacak.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ'NE YÖNELİK OPERASYONDA 5 TUTUKLAMA

Ataşehir Belediyesine yönelik bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş’in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Savcılıktaki ifadeleri tamamlanarak tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Murat Güneş, Leyla Terzi, Mustafa Anıl Altan, Cihan Karakaş, Halim Bak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKANI DA TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, aralarında Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Sorgunun ardından Özmen'in de aralarında bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Halil İbrahim Şahin, Ali Kemal Güler, Ali Yentur ve Bilal Gören'in olduğu 4 kişi de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.