Van’da kış hazırlığı başladı! Evlerde ‘tuzlu’ telaş

Van'da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte vatandaşların kışlık hazırlıkları da hız kazandı. Kış mevsimini hazırlıklı karşılamak isteyen vatandaşlar, turşu ve konserve yapımında kullanacakları sebzeleri almak için pazarların yolunu tuttu. Özellikle kornişon, acur, domates, biber ve fasulye gibi ürünlere ilgi gösterilirken, evlerde yapılacak kışlık yiyecekler için alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Geçmiş yıllarda kışlık hazırlıkların önemli bir bölümünü evlerinde kendileri yapan vatandaşlar, günümüzde de geleneksel alışkanlıklarını sürdürmeye devam ediyor. Turşu ve konserve başta olmak üzere salça ve ezme gibi çeşitli ürünleri hazırlayan vatandaşlar, kış boyunca tüketmek üzere ihtiyaçlarını şimdiden temin ediyor. Pazarlarda ise özellikle turşuluk sebzelerin satışında hareketlilik yaşanıyor.