Kulüp başkanı da doğruladı! Alex de Souza, Süper Lig ekibinin başına geçiyor

Trendyol Süper Lig'de daha önce Antalyaspor'u çalıştıran Alex de Souza, bu yılın şubat ayında Brezilya 2. Lig takımlarından Athletic Club'a imza atmıştı. Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun ise 2024'ten bu yana takım çalıştırmıyor. İki isim de son olarak Süper Lig'de 2024/25 sezonunda görev yaptı.