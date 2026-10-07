Kulüp başkanı da doğruladı! Alex de Souza, Süper Lig ekibinin başına geçiyor
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Genç teknik direktörün Süper Lig ekibinin başına geçebileceği ileri sürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Genç teknik direktörün Süper Lig ekibinin başına geçebileceği ileri sürüldü.
Fenerbahçe formasını terlettiği dönemdeki performansıyla Türk futbolunun unutulmazları arasına giren Alex de Souza'nın adı Süper Lig ekibiyle anılıyor.
Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona erdi. Diyadin dün istifa kararı almış ancak kulüp kabul edilmediğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, bugün yaptığı açıklamada ise Metin Diyadin'in fikrinin değişmediğini belirtip yolları ayırma kararı aldıklarını açıkladı.
Metin Diyadin'in ayrılığının ardından Gençlerbirliği'nin gündemine iki isim geldi. TRT Spor'da yer alan habere göre Gençlerbirliği'ne menajerler aracılığıyla Alex de Souza ve Bülent Uygun önerildi.
Trendyol Süper Lig'de daha önce Antalyaspor'u çalıştıran Alex de Souza, bu yılın şubat ayında Brezilya 2. Lig takımlarından Athletic Club'a imza atmıştı. Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Bülent Uygun ise 2024'ten bu yana takım çalıştırmıyor. İki isim de son olarak Süper Lig'de 2024/25 sezonunda görev yaptı.
Başkan Arda Çakmak, Oda TV'ye yaptığı açıklamada, "Çeşitli hocalar öneriliyor. Alex de bunlardan bir tanesi. Şu anda teknik ekibimiz ve genel menajerimiz bize uygun olup olmadığını, oyun sistemini ve oyuncularımızla uyumunu inceliyor." dedi.
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, yeni teknik direktör konusunda acele etmeyeceklerini belirtti. Çakmak açıklamasında, "Hoca konusunda acele etmeyeceğiz. Hocalarla tek tek görüşeceğiz, planlarımızı anlatacağız, onların planlarını dinleyeceğiz. Bütçesel anlamda beklentilerini takip edeceğiz. Geçen sene hoca konusunda çok acele ettik. O hatayı yaptım, bu sene yapmayacağım, ince eleyip sık dokuyacağız." ifadelerini kullandı.
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