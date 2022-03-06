  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten çarpıcı paylaşım!
Spor

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten çarpıcı paylaşım!

Galatasaray'da son seçimde başkanlık için Burak Elmas ile yarışan Metin Öztürk, Konyaspor mağlubiyetinin ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 12:41:00 -
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ten çarpıcı paylaşım!

Galatasaray'da son seçimde başkanlık için Burak Elmas ile yarışan Metin Öztürk, Konyaspor mağlubiyetinin ardından flaş bir paylaşım yaptı. Öztürk, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. PES artık. İBRA ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da son seçimde başkan adaylarından biri olan ancak Burak Elmas'a kaybeden Metin Öztürk'ten paylaşım geldi.

Öztürk, sarı-kırmızılı takımın Konyaspor deplasmanında 2-0 mağlup olmasının ardından, "116 yılda bizi getirdikleri nokta Göztepe ve Rize'nin mağlubiyetine sevinir olmak. PES artık. İBRA ironimizi anlamayanlara da sevgiler" ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk'ün bu paylaşımı kısa süre çok sayıda etkileşim aldı. Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı istifaya davet etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay