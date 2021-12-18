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Spor Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'leri
Spor

Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 17. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 13:58:00 - 2021-12-18 13:58:37
Galatasaray-Başakşehir muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 17. hafta maçında Galatasaray ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.

Nef Stadyumu'nda saat 19:00'da oynanacak mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

Galatasaray: İsmail Çipe, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Aanholt, Cicaldau, Berkan, Taylan, Morutan, Kerem, Diagne

Başakşehir: Muhammet, Hasan Ali, Ndayishimiye, Duarte, Ömer Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Deniz, Chadli, Okaka

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