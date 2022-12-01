Galatasaray, Barcelona'dan yıldız getiriyor!

Galatasaray'ın Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Marcos Alonso için Katalan ekibine teklif yapacağı belirtildi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sezon sol bek bölgesinde istikrarı yakalayamayan Cimbom, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı- kırmızılı kulübün son olarak La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Marcos Alonso'yu gündemine aldığı öğrenildi.

İspanyol takımıyla kontratı sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki sol beki için Barcelona'yla masaya oturacak olan Aslan, devre arasında düşük bir bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeye çalışacak.

Galatasaray yönetimi, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'la ara transferde yollarını ayırmayı planlıyor. Sarı kırmızılı takımda beklentileri karşılayamayan Hollandalı futbolcu, formasını Emre Taşdemir'e kaptırmıştı. Sarı-kırmızılılar, van Aanholt'nu yerini Marcos Alonso ile doldurmayı planlıyor.

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Alonso birçok bölgede forma giyebilmesiyle tanınıyor. Ana mevkisi sol bek olan tecrübeli oyuncu, stoper ve orta saha sol olarak da görev yapabiliyor. 1.89 boyundaki İspanyol, bu sezon Barcelona formasıyla 8 maçta stoper, 4 maçta ise sol bek olarak forma giydi. 12 maçta 853 dakika süre alan İspanyol oyuncu, 1 gollük de katkı verdi.

Barcelona'dan ayrılmaya hazırlanan Alonso'nun Galatasaray'a 'hayır' demeyeceği belirtiliyor. Bu sezon başında bedelsiz olarak Barcelona'ya transfer olan Alonso, La Liga'da sadece 7 maçta şans buldu ve devre arasında ayrılmayı planlıyor

Real Madrid altyapısından yetişen Marcos Alonso, 2010 yılında 2.4 milyon euro'ya Bolton'a transfer oldu. İngiliz ekibinden, Fiorentina'ya giden futbolcu, Sunderland'da kiralık olarak forma giydikten sonra Chelsea'ye tam 23 milyon euro'ya gitti.