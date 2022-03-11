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Spor Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona rövanş maçı hangi gün?
Spor

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona rövanş maçı hangi gün?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Barcelona’ya konuk oldu. Maçın ardından futbolseverler ‘Rövanş maçı ne zaman?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-03-11 01:03:00 -
Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona rövanş maçı hangi gün?

UEFA Avrupa Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, son 16 turu ilk maçında Barcelona’ya konuk oldu. Mücadele 0-0’lık sonuçla tamamlandı. Futbolseverler ise gözlerini rövanş maçına çevirdi. Peki, Galatasaray Barcelona maçı hangi gün?

Galatasaray Barcelona maçı ne zaman? Galatasaray Barcelona rövanş maçı hangi gün?

Galatasaray, Barcelona’yı 17 Mart Perşembe akşamı sahasında konuk edecek. Nef Stadı'ndaki maç 20.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Turun ikinci ayağı 16-17 Mart’ta oynanacak. 18 Mart Cuma günü ise Avrupa Ligi çeyrek final kura çekimi gerçekleştirilecek. Çeyrek final ilk maçları 7 Nisan'da rövanşlar ise 14 Nisan'da oynanacak. 

Avrupa Ligi yarı final kuraları da 18 Mart'ta çekilecek. Yarı final ilk maçları 28 Nisan'da ikinci maçları ise 5 Mayıs'ta oynanacak. Kupada final maçı 18 Mayıs 2022'de İspanya'da oynanacak.

Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?
Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

Spor

Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları | UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçları ne zaman?

 

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