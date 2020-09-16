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Spor Galatasaray, Bakü'ye geldi
Spor

Galatasaray, Bakü'ye geldi

Sarı-kırmızılı takım, yarın UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:11:42 -
Galatasaray, Bakü'ye geldi

BAKÜ (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile deplasmanda oynayacağı maç için Bakü'ye geldi.

Türk Hava Yollarına ait özel bir uçuşla Haydar Aliyev Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılılar, sıkı güvenlik önlemleriyle karşılandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taraftarların havalimanında toplanmasına izin verilmedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı kısa açıklamada Azerbaycan'ı çok sevdiklerini söyledi.

Başkent Bakü'deki Bakü Olimpiyat Stadı'nda yarın yapılacak müsabaka, TSİ 19.00'da başlayacak.


- Kadro


Galatasaray'da 20 kişilik kadroda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

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