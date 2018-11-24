Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i sansürledi!
Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı mücadele öncesi GS TV, Abdürrahim Albayrak'la ağız dalaşına giren Bafetimbi Gomis'in gollerini sansürledi.24 Kasım 2018 Cumartesi 11:23
Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'la ağız dalaşına giren Bafetimbi Gomis, kulüp televizyonundan kesik yedi.
Sabah'ın haberine göre; Sarı kırmızılıların Konyaspor'la oynadığı geçmiş dönemdeki maçlar dünkü karşılaşma öncesi GSTV'den ekrana getirilirken Gomis'in golleri 'pas' geçildi.
Yönetici Albayrak, Gomis'i 'paragöz' olmakla suçlamış, golcü oyuncu da 'Zamanı gelince konuşacağım' demişti.
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