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Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i sansürledi!

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile oynadığı mücadele öncesi GS TV, Abdürrahim Albayrak'la ağız dalaşına giren Bafetimbi Gomis'in gollerini sansürledi.

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:23
Galatasaray, Bafetimbi Gomis'i sansürledi!

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak'la ağız dalaşına giren Bafetimbi Gomis, kulüp televizyonundan kesik yedi. 

Sabah'ın haberine göre; Sarı kırmızılıların Konyaspor'la oynadığı geçmiş dönemdeki maçlar dünkü karşılaşma öncesi GSTV'den ekrana getirilirken Gomis'in golleri 'pas' geçildi.

Yönetici Albayrak, Gomis'i 'paragöz' olmakla suçlamış, golcü oyuncu da 'Zamanı gelince konuşacağım' demişti. 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 11:23
  1. gomis
  2. Abdürrahim Albayrak
  3. Bafetimbi Gomis
  4. GSTV
  5. Konyaspor

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