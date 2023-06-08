Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu...

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Galatasaray, sözleşmesi sona eren Bafetimbi Gomis'e veda etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Seninle birlikte zaferler kazanmak çok güzeldi Bafe... Emeklerin ve yaşattığın tüm sevinçler için teşekkür ediyoruz! Bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar ve mutluluklar!" denildi.

Gomis bu sezon sarı kırmızılı formayla 28 maçta 10 gol atarken, 3 de asist yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO