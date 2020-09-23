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Spor Galatasaray, Avrupa'da tur peşinde
Spor

Galatasaray, Avrupa'da tur peşinde

Sarı-kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Hajduk Split'i ağırlayacak - Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek

Yeniakit Publisher
2020-09-23 10:21:00 -
Galatasaray, Avrupa'da tur peşinde

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabaka, D Smart platformundaki Spor Smart kanalından yayımlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. bitiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım, 3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Organizasyona Galatasaray gibi 2. eleme turundan dahil olan Hırvatistan temsilcisi ise bu turda Makedonya'nın Renova takımını 1-0'lık skorla saf dışı bıraktı.


- Hakemler


Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Craig Pawson yönetecek.

Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ile Ian Hussin üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.


- Kazanan taraf tur atlayacak


Galatasaray-Hajduk Split maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için yarınki müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.


- Turu geçerse muhtemel rakipler


Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselmesi durumunda Hollanda veya İskoçya takımıyla eşleşecek.

Sarı-kırmızılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Hollanda'nın Williem II takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.


- Saracchi forma giyemeyecek


Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak maçta forma giyemeyecek.

Uzun süreli sakatlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Emre Taşdemir, Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve Oğulcan Çağlayan da yarın sahaya çıkamayacak.


- Sezona iyi başladı


Galatasaray, 2020-2021 sezonuna iyi bir giriş yaptı.

Geçen sezon koronavirüs salgını sonrasında devam eden Süper Lig'i istediği gibi bitiremeyen sarı-kırmızılı takım, bu sezon farklı bir görüntü çiziyor.

Teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, bu sezon çıktığı 3 resmi maçı da kazandı. Galatasaray, Süper Lig'de Gaziantep FK'yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir'i ise 2-0 mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla yendi.


- Derbiye moralli çıkmak istiyor


Galatasaray, Süper Lig'deki Fenerbahçe derbisi öncesi kritik bir müsabakaya çıkacak.

Sezona ilk 3 resmi maçını kazanarak başlayan sarı-kırmızılı ekip, Hajduk Split'i de yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Sezonu 12 Eylül'deki Gaziantep FK maçıyla açan, ardından 8 günde 2 maça daha çıkan sarı-kırmızılılar, yeni bir yoğun fikstüre giriyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hajduk Split'i konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan 3 gün sonra da Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Hajduk Split müsabakasında yorgunluk ve sakatlık riskinden dolayı bazı oyuncuları dinlendirmesi beklenen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbiye hem tur atlamanın moraliyle hem de tam kadro çıkmanın planlarını yapıyor.

Galatasaray, Hajduk Split'i elemesi durumunda Fenerbahçe derbisinden 4 gün sonra 1 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu maçına çıkacak.

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