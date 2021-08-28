Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü 2021 Avrupa Ligi Galatasaray fikstür | Avrupa Ligi Galatasaray maçları ne zaman saat kaçta oynanacak?

Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü son dakika... Kulüpler düzeyinde HJK Helsinki’yi eleyen Fenerbahçe ile Randers’i mağlup eden Galatasaray, Avrupa Ligi gruplarında Türkiye’yi temsil edecek. İstanbul’da çekilen kura sonucunda Avrupa Ligi’nde Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri de belli oldu. Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde rakipleri belli oldu. Buna göre, Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lazio, Lokomotiv Moskova ve Olympique Marsilya ile mücadele edecek.

Avrupa Ligi maçları ne zaman 2021?

İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı 25 Mayıs 2022'de Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da oynanacak.

Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü 2021

2021 Avrupa Ligi Galatasaray fikstür, GS taraftarı tarafından merak ediliyordu. UEFA tarafından Avrupa Ligi Galatasaray fikstür açıklandı. Peki Avrupa Ligi Galatasaray maçları ne zaman saat kaçta oynanacak?

Galatasaray-Lazio maç ne zaman saat kaçta?

16 Eylül Galatasaray-Lazio maç saati 19.45

Marsilya-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta?

30 Eylül Marsilya-Galatasaray maç saati 22.00

Lokomotiv-Galatasaray maç ne zaman saat kaçta oynanacak?

21 Ekim Lokomotiv-Galatasaray maç saati 22.00

Galatasaray-Lokomotiv maçı saat kaçta?

Galatasaray-Lokomotiv ne zaman oynanacak? Galatasaray-Lokomotiv saat kaçta oynanacak?

4 Kasım Galatasaray-Lokomotiv maç saati 19.45

Galatasaray-Marsilya maçı ne zaman saat kaçta?

Galatasaray-Marsilya maç ne zaman oynanacak? Galatasaray-Marsilya maç saat kaçta? Galatasaray-Marsilya maçı saat kaçta oynanacak?

25 Kasım Galatasaray-Marsilya maç saati 19.45

Lazio-Galatasaray ne zaman saat kaçta?

Lazio-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? Lazio-Galatasaray maçı saat kaçta oynanacak?

9 Aralık Lazio-Galatasaray maç saati 22.00