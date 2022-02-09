Galatasaray ara transfer döneminde kimleri aldı? Galatasaray gelenler gidenler 2022
Futbolda ara transfer dönemi 8 Şubat Salı akşamı sona erdi. Futbolseverler ise Galatasaray’ın kimleri transfer ettiğini araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray kimleri transfer etti?
Ara transfer döneminin sona ermesinin ardından gözler hangi takımların kimleri renklerine bağladığına çevrildi. Peki, Galatasaray kimleri transfer etti?
Galatasaray ara transfer döneminde kimleri aldı? Galatasaray gelenler gidenler 2022
Gelenler: Bafetimbi Gomis (El Hilal), Erick Pulgar (Fiorentina-kiralık), Inaki Pena (Barcelona-kiralık), Semih Kaya (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Gidenler: Mbaye Diagne (Geçici fesih), DeAndre Yedlin (Inter Miami), Christian Luyindama (El Taawon-kiralık), Oğulcan Çağlayan, Jesse Sekidika (Eyüpspor-kiralık), Aytaç Kara (Göztepe-kiralık), Atalay Babacan (Bereket Sigorta Ümraniyespor-kiralık), Gustavo Assunçao (Famalica-kiralıktan döndü), Berk Balaban (Niğde Anadolu-kiralık)