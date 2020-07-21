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Spor

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

- Futbolculuk kariyerini sonlandıran Selçuk İnan, antrenmandan sonra teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-21 20:39:30 -
Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 34. ve son haftasında 24 Temmuz Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda pas oyunu ile devam eden idman, oyunsal formda çift kale taktik maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


- Selçuk İnan takımla vedalaştı


Göztepe maçının ardından futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan kaptan Selçuk İnan, takımla vedalaştı.

Selçuk, son idmanının ardından teknik heyet ve takım arkadaşlarına veda etti. Futbolcular, Selçuk İnan'ı havaya fırlattı.

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