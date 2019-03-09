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Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

09 Mart 2019 Cumartesi 13:35
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 11 Mart Pazartesi günü Antalyaspor ile evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idmanda sarı-kırmızılılar, taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlığı henüz geçmeyen Yuto Nagatomo, kendisi için hazırlanan özel program dahilinde idman yaptı.

Galatasaray, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından kampa girecek.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 13:35
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