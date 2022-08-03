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Spor Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında FT Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 08:11:00 -
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, aktivasyon çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda oyunla sona erdi. Sakatlığı bulunan Leo Dubois idmana katılmadı. Yeni transfer Fredrik Midtsjö, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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