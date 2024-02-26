GALATASARAY-ANTALYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM: Liderliği geri alabilecek mi? Derbi öncesi çok kritik uyarı: Sadece saatler kaldı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, maçı kazanarak liderliği yeniden almak istiyor. Zorlu mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'ini büyük oranda netleştirdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'de 56. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 55 maçta sarı-kırmızılılar 34, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 14 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 106 golüne, Akdeniz ekibi 48 golle karşılık verdi. Galatasaray, Antalyaspor ile ligde oynadığı son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takımı son olarak 2015-2016 sezonunun ikinci yarısında 4-2 mağlup etmeyi başaran Antalyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı lig maçlarında galibiyet elde edemedi.

Bu süreçte 11 galibiyet, 4 beraberlik alan Galatasaray, 32 gol attı. Antalyaspor ise galibiyete hasret kaldığı 15 maçta fileleri 8 kez havalandırabildi.

Galatasaray Antalyaspor'la kritik randevuda! İşte muhtemel 11'i

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

İki takımın İstanbul'da yaptığı 27 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 17-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 6 müsabakada da berabere kaldı.

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Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Antalyaspor karşılaşmasında yeniden Derrick Köhn'e dönecek.

Alman sol bek, ilk olarak Ankaragücü deplasmanında oynamıştı. Başarılı performansıyla da göz kamaştırmıştı.

Sağ bek Serge Aurier'in Beşiktaş maçına yetiştirilmesi hedeflenirken Okan Buruk, Antalyaspor karşısında bir kez daha Barış Alper Yılmaz jokerini kullanacak.

Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçı 11'ini büyük oranda netleştirdi.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i:

Muslera, Barış Alper, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Tete, Icardi.