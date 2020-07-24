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Spor

Galatasaray, Antalyaspor karşısında yıkıldı

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak Avrupa şansını tehlikeye attı.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 23:05:00 - 2020-07-24 23:17:32
Galatasaray, Antalyaspor karşısında yıkıldı

Son haftalardaki kötü performansıyla önce şampiyonluk yarışından ardından da Şampiyonlar Ligi'nden uzaklaşan sarı-kırmızılılar Antalyaspor'un son dakika golüyle beraberliğe razı oldu.

Beraberlik son dakikalarda geldi

Maça hızlı başlayan Antalyaspor, 19. dakikada Kulembe ile öne geçerken, ikinci yarıda toparlanan Galatasaray, 58'de Saracchi ve 65'te Belhanda ile öne 1-2 öne geçti. Maçın son dakikalarında etkili gelen Antalyaspor, 90+4'te Leschuk ile beraberliği sağladı.

Emre Akbaba korkuttu

Mücadelenin henüz başında sağ arka adalesinden sakatlık geçiren Emre Akbaba, mücadeleye devam edemedi. Deneyimli ismin sağlık durumu MR sonrasında belli olacak.

 

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