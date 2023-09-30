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Spor Galatasaray-Ankaragücü mücadelesi başladı! Canlı anlatım için tıklayın!
Spor

Galatasaray-Ankaragücü mücadelesi başladı! Canlı anlatım için tıklayın!

Yeniakit Publisher
2023-09-30 18:14:00 -
Galatasaray-Ankaragücü mücadelesi başladı! Canlı anlatım için tıklayın!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Zorlu mücadeleyi canlı olarak anlatacağız. Detaylar haberimizde...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek. 

Zorlu mücadeleyi sizlere haberimizde canlı şekilde aktaracağız... 

Galatasaray 11: Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

MKE Ankaragücü 11: Bahadır, Hayrullah, Mujakic, Uros, Hanousek, Djokanovic, Ali, Renaldo, Morutan, Rodrigues, Bajic.

Maç öncesi önemli detaylar; 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. 

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. 

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor. 

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi... 

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı. 

STAT: RamsPark 

HAKEM: Volkan Bayarslan 

SAAT: 19:00 

YAYIN: beIN SPORTS 1 

Ayrıntılar geliyor... 

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