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Spor Galatasaray - Alanyaspor! Muhtemel 11'ler
Spor

Galatasaray - Alanyaspor! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. İşte zorlu mucadelenin muhtemel ilk 11'leri...

Yeniakit Publisher
2022-10-23 15:38:00 -
Galatasaray - Alanyaspor! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor. İşte zorlu mucadelenin muhtemel ilk 11'leri...

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray - Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray'da eksik yok

Mücadele öncesinde Galatasaray'da eksik ya da sakat oyuncu bulunmuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Alanyaspor'da ise Yunus Bahadır ile Mert Yusuf Torlak'a ek olarak Portekizli kanat oyuncusu Ivan Cavaleiro maç kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

ALANYASPOR: Runarsson, Rassoul, Furkan, Fatih Aksoy, Yusuf Özdemir, Efkan, Leroy Fer, Lusamba, Candeias, Efecan, Ahmed Hassan

STAT: Nef Stadı
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1


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