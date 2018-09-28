Galatasaray acı haberi böyle duyurdu!
Galatasaray'ın 1-0 kazandığı BB Erzurumspor mücadelesinde bir taraftar kalp krizi geçirerek hayata gözlerini yumdu.28 Eylül 2018 Cuma 23:49
Galatasaray, BB Erzurumspor mücadelesinde bir taraftarın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini resmi sitesinden duyurdu.
Galatasaray'ın mesajında, "Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması sırasında Burhan Kütüklüoğlu adlı taraftarımızın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle kamuoyuna duyururuz. Merhum Burhan Kütüklüoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.
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