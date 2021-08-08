Galatasaray Abdou Harroui'yi radarına aldı

Orta sahada Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Cicaldau ve Emre Akbaba gibi oyunculara sahip olan Galatasaray, bu mevkiye teknik kapasitesi ve skor gücü yüksek bir ismi alarak kadro zenginliği yaratmak istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında boy gösteren Abdou Harroui'yi listesine aldı.

İzleme komitesinin raporladığı 23 yaşındaki futbolcu, Fatih Terim tarafından da onay aldı. Burak Elmas ve yönetimi de Hollandalı orta saha için girişimlere başladı.

Kulübüyle 1 senelik sözleşmesi bulunan Harroui için makul bir bonservis bedeli teklif edilecek. 1.82 boyundaki merkez orta sahanın da Galatasaray'da oynamak istediği kaydedildi. Harroui, geçtiğimi sezon Sparta Rotterdam'da çıktığı 34 maçta, 6 gol, 1 asist kaydederek dikkatleri üzerine çekti. Genç oyuncu, 15 kez de Hollanda alt yaş kategorilerinde forma giydi.

Güncel piyasa değer, 3.5 milyon Euro olan Harroui, kariyerinde Alphense Boys U17 ve Sparta Rotterdam U21'de forma giydi. Çift ayaklı orta saha, teknik kalitesi, adam geçme özelliği ve skor gücüyle dikkat çekiyor.